Mit Firmenwagen in Flaurling Geländer touchiert: 42-Jähriger leicht verletzt

Flaurling – In Flaurling verunfallte am Samstagnachmittag ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto. Der Mann war gegen 13.50 Uhr mit dem Firmenwagen auf der L11 in Flaurling in Richtung Westen unterwegs, als er nach eigenen Angaben mit dem rechten Vorderrad auf den Sockel des Brückengeländers geriet.