Steinbuch im Innsbrucker K2: Gemütlich durch ungemütliche Zustände

Am Freitagabend kam „Gute Geständnisse besserer Menschen“ im K2 des Tiroler Landestheaters zur Urauffühung. Regisseur Peter Lorenz, der zuletzt bei den Telfer Volksschauspielen „Fettes Schwein“ inszenierte, debütiert damit am Landestheater. Auch für Alina Haushammer, eine der drei Darstellerinnen, ist die Produktion das Debüt am Haus. Sie gewann 2017 das Kunderna-Stipendium – und damit ein Gastengagement.

Die Richtung, die der Text vorgibt, ist schnell klar, bis er sich wirklich in Bewegung setzt, zieht es sich aber. Die Wanderung zu den unschönen Wahrheiten gerät immer wieder ins Stocken. Auch szenisch verliert sich immer wieder der Zug. Es gibt – keine Frage – eindrückliche Momente: eine Verhörsituation, die von den forsch vorgetragenen Widersprüchen, von Täter-Opfer-Umkehrversuchen und der Sprachlosigkeit des tatsächlichen Opfers zum Beispiel, fast zerrissen wird, eine im besten Sinne unangenehme Übergriffssimulation. Aber es gibt auch Leerlauf und Spielereien im Symbolischen: Messer und die in der etwas ambitionierten Postdramatischen seit gefühlten Ewigkeiten offensichtlich unverzichtbare Pistole werden gezückt – und als Requisiten allgegenwärtiger Gewalt im Dekor (Bühne und Kostüme: Angela Karpouzi) drapiert. So oder so ähnlich hat man das dann doch schon ein-, zweimal zu oft gesehen. Auch das Ungemütliche lässt sich gemütlich einrichten. Viel an- oder ausrichten kann es dann aber nicht mehr.