Norwegischer Kampf um Slalom-Sieg und Kristallkugel in Meribel

Meribel - Den ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms beim Finale in Meribel haben die norwegischen Männer zu einer Machtdemonstration genutzt. Mit Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen (+0,05 Sek.) und Atle Lie McGrath (+0,21) hat sich an der Spitze ein Trio festgesetzt. Kristoffersen und Braathen sind auch die ersten Anwärter auf die Slalom-Kristallkugel, Kristoffersen hat in der Wertung 48 Punkte Vorsprung. Für die Österreicher lief es vorerst nicht rund.