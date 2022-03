Speed-Queen am Skateboard: Ob Alpenzoo oder Portugal, Anna kratzt die Kurve

So elegant und rasant wie eine junge Tirolerin hat seit dem Mittelalter niemand mehr die Kurven gekratzt. Damals noch, als die Gassen in den Städten eng waren, streiften Kutschen beim Fahren um die Ecke oft die Häuserwände. Die 25-jährige Innsbruckerin Anna Pixner würde es nicht „kratzen“ nennen, wenn sie um die Kurven rast und Spuren hinterlässt. Sie „slidet“ mit dem Longboard und streift mit den Händen am Asphalt. Sie ist Österreichs schnellste Downhill-Skateboarderin.