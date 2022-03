Hunderttausende in Israel bei Begräbnis von ultraorthodoxem Rabbiner

Tel Aviv – Hunderttausende strengreligiöse Israelis haben am Sonntag am Begräbnis eines einflussreichen Rabbiners teilgenommen. Rabbi Chaim Kanievsky war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben, wie israelische Medien berichteten. Bis zum Nachmittag waren demnach bereits rund 750.000 Trauergäste bei dem Begräbniszug im Tel Aviver Vorort Bnei Brak anwesend.