Messerattacke auf 15-Jährigen in Ebbs: Polizei weiter im Dunklen

Ebbs – Nach der Messerattacke auf einem Parkplatz in Ebbs, bei der ein 15-Jähriger am Freitagabend schwer verletzt wurde – die TT berichtete –, tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Der gleichaltrige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Samstag vom Landeskriminalamt vernommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Er dürfte am Freitagabend mit dem Opfer in Streit geraten sein. Die genauen Umstände sowie das Motiv waren vorerst unklar.