Nur noch diese Woche: Gloryfy-Brillen gewinnen bei unserem Frühlings-Quiz

Super leicht und unzerbrechlich – so lautet das Versprechen der in Tirol gefertigten Brillen von Gloryfy.

Auch wenn das Wetter noch ab und zu dazwischenfunkt: Der Frühling ist in Tirol angekommen. Um das zu feiern, verlosen wir fünf 100-Euro-Gutscheine für den Online-Shop von Gloryfy . Das Unternehmen stellt im Zillertal Sonnenbrillen, Sportbrillen und optische Brillen her – und zwar aus einem patentierten Spezialkunststoff, der besonders leicht und vor allem unzerbrechlich ist. Die Gutscheine sind auf das gesamte Sortiment einlösbar.

Stellen Sie ihr Wissen in unserem großen Quiz auf die Probe. Wer genug Fragen richtig beantwortet, kann am Gewinnspiel teilnehmen – und vielleicht schon bald mit einer neuen Brille durch den Frühling gehen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 9. Mai (12 Uhr) möglich.