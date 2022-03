Erdenschwere Schwerelosigkeit: Theater-Uraufführung im 7ieben&7iebzig

Innsbruck – „Im Zustand der Schwerelosigkeit“ heißt das Stück. Doch vom ersten Augenblick an ist klar: Hier geht es um Erdenschweres: Eine Frau wird von einer Notoperation zurück in ein Leben geholt, das sie eigentlich beenden wollte. Ihre Nachbarin soll vor den Behörden darüber Auskunft geben. Sie schweift ab, holt manchmal weit aus: Weil sie das, was sie aus der Nachbarwohnung gehört und dort gesehen hat, lieber vergessen möchte. Die Story ist so krude, dass sie wohl der Realität abgetrotzt wurde: Es geht um Weltflucht und Wahn, um Gewalt gegen sich und gegen andere.