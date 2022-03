Fahrer rast mit Auto in Gruppe von Zweiradfahrern: Vier Tote in China

Peking – Vier Menschen sind in China ums Leben gekommen, als ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Gruppe von Zweiradfahrern gerast ist. Zehn weitere wurden verletzt, wie chinesische Staatsmedien am Montag berichteten. Der Vorfall passierte am Sonntag in der nordchinesischen Stadt Handan in der Provinz Hebei rund 400 Kilometer südlich von Peking. Der Fahrer wurde von der Polizei festgenommen. Über die Ursache wurde zunächst nichts bekannt.