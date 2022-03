Wolff sprach über mentale Probleme: „Ich habe gelitten, tue das immer noch"

London - Formel-1-Manager Toto Wolff hat in einem Interview über seine seelische Gesundheit gesprochen. "Ich habe gelitten mental, und tue das immer noch", sagte der Wiener der britischen "The Times". Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, habe ihm geholfen. "Ich bin seit 2004 zu einem Psychiater gegangen, ich denke, es waren mehr als 500 Stunden (Therapie/Anm.)", erzählte der Mercedes-Teamchef. Mit dem Stigma, das damit mitunter verbunden ist, habe er "nie ein Problem gehabt".