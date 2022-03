Nach Messerattacke in Ebbs: U-Haft über Tatverdächtigen (15) verhängt

Ebbs/Innsbruck – Nach einer Messerattacke auf einem Parkplatz in Ebbs, bei der ein 15-Jähriger am Freitagabend schwer verletzt worden war, ist über den gleichaltrigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Dies sagte ein Gerichtssprecher am Montag. Der Jugendliche dürfte mit dem Opfer in Streit geraten sein. Das genaue Motiv für die Tat war vorerst aber weiter unklar.