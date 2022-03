Papst legt Kurienreform vor: Kirche soll Glauben verkünden

Franziskus inmitten von Gläubigen. Seine Reform soll die Kirche näher an die Menschen heranbringen.

Rom – Im zehnten Jahr seines Pontifikats hat Papst Franziskus nun jene Kurienreform vorgelegt, die dem Vernehmen nach schon 2013 ein zentraler Grund für seine Wahl durch die Kardinäle war. Die Kurie umfasst die gesamte Verwaltung der Weltkirche. Sie soll nun schlanker und moderner werden und neuen Prinzipien folgen. Im Zentrum stehen einerseits die Verkündigung des Evangeliums und andererseits der Dienst an der Weltkirche.

Die derzeit noch gültige Kurienordnung „Pastor Bonus“ wurde von Papst Johannes Paul II. 1988 verfügt. Die neue Ordnung „Praedicate Evangelium“ hat der Vatikan nach jahrelangen Beratungen am Samstag überraschend vorgelegt; sie soll zu Pfingsten (5. Juni) in Kraft treten.

Organisatorisch hat Franziskus vor allem aufgeräumt. Die zahlreichen Behörden, Räte, Kommissionen und Kongregationen werden in Zukunft in 16 Ministerien gegliedert, die im Vatikan Dikasterien heißen. Außerhalb dieser Struktur bleiben nur die Gerichtshöfe und die Wirtschaftsorganisationen. Koordiniert wird das alles wie bisher vom Staatssekretariat.

Theoretisch sind die Dikasterien gleichrangig. Aber die Liste bildet offenkundig die Vorlieben des Kirchenoberhaupts ab. Gleich an erster Stelle steht ein Dikasterium für die Evangelisierung. Es geht also darum, den Glauben zu verbreiten und dabei auch die Ortskirchen zu unterstützen. Franziskus hat dieses Dikasterium neu geschaffen und will es selbst leiten.