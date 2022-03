Plus

Der ehemalige ÖSV-Erfolgscoach Alexander Pointner kehrt nach langer Pause doch nicht als Polens Cheftrainer in den Skisprung-Weltcup zurück. Er habe dem polnischen Verband abgesagt, erklärte der 51-Jährige. Eine Einigung sei an unterschiedlichen Gesamtbudgetvorstellungen gescheitert, so Pointner.