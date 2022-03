Diebe stahlen teure Bekleidung aus Sportgeschäft in Lienz

Lienz – Mehrere Diebstähle in einem Sportgeschäft beschäftigen derzeit die Polizei in Lienz. Am vergangenen Freitagvormittag wurden von einem Kleiderständer vor dem Geschäft in der Kreuzgasse insgesamt zehn Bekleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zusammen mit dieser Tat zeigte der Ladenbesitzer noch drei weitere Diebstähle seit vergangenem Dezember an.