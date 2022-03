Jungzwiebel-Risotto oder Balkon-Drink: Frühlingsfrische „Gaumenfreuden"

es ist einer meiner liebsten „Feiertage“: der Frühlingsbeginn! Der Wind hat die Winter-Trübsal in den vergangenen Tagen ja bereits verblasen und Platz für Frühlingsgefühle geschaffen. Langsam hält die neue Jahreszeit nun auch in der Küche Einzug: Auf den Feldern sprießen die ersten zarten Salate und Gemüsepflänzchen.

Auch die Tiroler Bauernkiste verschickt bereits erste Frühlingsgrüße an ihre Kundinnen und Kunden. Passend dazu dürfen wir einen Blick in das Bauernkiste-Kochbuch werfen: Aufgetischt werden eine rosa Radieschensuppe, ein cremig-frischer Jungzwiebel-Risotto und eine Beilage, die den bescheidenen Kohlrabi auf die Gourmetbühne holt.

Neben Frühlingsbeginn ist am Sonntag übrigens auch Welt-Mehl-Tag. Zu diesem Anlass rücken wir das in den letzten Jahren etwas in Verruf geratene Grundnahrungsmittel ins Rampenlicht und tischen vier traditionelle Gerichte aus der Tiroler Bauernküche auf. Da werden Kindheitserinnerungen wach – versprochen!