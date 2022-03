Tiroler Jenische warben bei Parlamentsparteien für Anerkennung

Innsbruck, Wien – Endlich wollen sie offiziell als Teil der Gesellschaft akzeptiert werden. Damit ihre jahrhundertealte Sprache und Kultur nicht ausstirbt. Und so gut wie jetzt standen die Chancen dafür wohl noch nie. Vertreter des in Tirol gegründeten Vereins „Jenische in Österreich“ haben sich gestern mit den Volksgruppensprechern aller im Parlament vertretenen Parteien getroffen. Die Aktivisten legten ein Papier vor, in welchem um die Prüfung der Anerkennung als Minderheit ersucht wird. Auch dem Bundespräsidenten, dem Nationalratspräsidenten und der für diese Fragen zuständigen Ministerin Susanne Raab ließen sie dieses Schreiben zukommen.