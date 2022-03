Josef Hader im Innsbrucker Congress: Wiederholungstat für den guten Zweck

Innsbruck – Wirklich gelungen ist ein Experiment erst, wenn es sich wiederholen lässt. Und dass Josef Hader mit seinem Programm „Hader on Ice“ Anfang März den Innsbrucker Congress ausverkaufte, war so ein Experiment. Inzwischen haben Hader und Treibhaus-Chef Norbert Pleifer auch einen Termin für die „Wiederholungsprüfung“ gefunden: am 5. Oktober, erneut im Saal Tirol. Natürlich wäre früher schöner, aber Hader ist inzwischen auch gefragter Autorenfilmer. Der Drehstart für sein zweites Regieprojekt steht an.