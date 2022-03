22-Jähriger verlor bei Alkoholtest die Nerven: Prozess am Landesgericht

Richtig dumm gelaufen ist es im September für einen 22-Jährigen. Damals war er mit seiner Freundin an einer Tankstelle im Pkw in Streit geraten. Eine Passantin rief darauf die Polizei, welche den Lenker interessehalber mal zum Alkoholtest aufforderte. Dem kam der 22-Jährige erst ohne Murren nach. Erst als es beim ersten Versuch zu einer Fehlfunktion kam und eine Verbringung zur nächsten Polizeiinspektion im Raum stand, lief der Amtsbehandelte Amok. Seine Überstellung zur Polizeidienststelle beschleunigte dies allerdings nur und verlängerte den Aufenthalt auf einen Tag Verwahrungshaft. Gestern am Landesgericht ergingen sechs Monate Haft zur Gänze bedingt. Der 22-Jährige nahm die Strafe samt 150 Euro Gerichtsgebühren ganz ruhig entgegen.