Playoff gegen heimstarke Waliser: Was hat die ÖFB-Auswahl zu bieten?

Kreuzten schon in der WM-Qualifikation 2017 mit all ihren Qualitäten die Klingen – ÖFB-Routinier Marko Arnautovi­c (r.) will im WM-Play-off Wales-Star Gareth Bale ausbremsen. © gepa

Von Alex Gruber

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Was hilft dem ÖFB-Team der Ausblick auf ein Länderspieljahr, das im Juni in der Nations League im Pool A attraktive Spitzenspiele gegen Frankreich, Kroatien und Dänemark bringen wird? Oder was hilft das Wissen, bei der WM-Auslosung am 1. April aus Topf vier (also dem letzten der acht Vierer-Pools) gezogen zu werden? Fürs K.-o.-Match in Wales, das ja noch nicht gewonnen wurde, vermutlich nichts.

Ich werde im April 33, die WM ist das Maximum und alle vier Jahre. Jetzt ist die Zeit, dorthin zu gehen. Marko Arnautovic (ÖFB-Teamstürmer)

Der Blick schweift vor allem bei jenen gerne in die Ferne, die ein zusätzliches Mascherl um die Gegenwart herum brauchen. Vorerst zählt morgen aber nur dieses eine Spiel in Cardiff, das in 90 oder 120 Minuten oder womöglich sogar vom Elfmeterpunkt entschieden wird und gegen ein heimstarkes britisches Team (seit 16 Spielen zuhause ungeschlagen) zum absoluten Gang an die Schmerzgrenze wird. Was hat die ÖFB-Auswahl zu bieten?

Sitzt im Flieger nach Wales: Der Ötztaler Alessandro Schöpf. © gepa

A wie Arnautovic: Genau wie in der schwelenden Torhüterfrage bleibt auch vieles in der Vorwärtsbewegung beim Alten. In der Offensive ist Bologna-Legionär Marko Arnautovic in Sachen Unterschiedsspieler wohl an die erste Stelle zu reihen. „Die WM ist das Maximum, da wollen alle hin. Spieler, Fans, Presse. Ich werde bald 33 und will da unbedingt hin, das habe ich den Jungs deutlich gemacht“, diktierte „Arnie“ gestern in die Notizblöcke und ließ auch noch eine Spitze in Richtung der Wales-Stars (Bale, Ramsey, Allen ...) fallen: „Hut ab, was ein Bale erreicht hat. Er ist aber auch nur ein Mensch und ein Spieler. Mich interessiert es nicht, wie sie drauf sind. Ich bin überzeugt von meiner Mannschaft.“

Mehr zum Thema ⚽️ 17 WM-Tickets sind noch zu vergeben: Viele heiße Partien stehen bevor

K wie Kollektiv: Im Originalton von Stefan Köck, dem Sportmanager der WSG Tirol, ist es durchaus möglich, dass die Hausherren phasenweise auch dem Motto „Hoch und weit gibt Sicherheit“ folgen werden und ihr Spiel auf den so genannten „zweiten Ball“ anlegen werden. In Sachen Ballbesitz-Fußball scheint die ÖFB-Elf bevorzugt. Entschieden wird das Match in der Box (=Strafraum) und da schrieben aus heimischer Sicht in den vergangenen Wochen neben Arnautovic auch Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Sasa Kalajdzic (Stuttgart) und Michael Gregoritsch (Augsburg) regelmäßig an. Andreas Weimann (18 Tore und neun Assists bislang in dieser Saison für den englischen Zweitligisten Bristol City), der nach knapp sieben Jahren ins Team zurückkehrt, könnte eine Geheimwaffe sein.

Jetzt ein E-Bike gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

War gestern noch in Wien auf der Suche nach den elf Richtigen für Wales – Teamchef Franco Foda. © gepa

S wie Schlager: Neben Stefan Lainer kehrt auch Xaver Schlager nach langer Verletzungspause ins Team zurück. Zwei Typen, die für Powerfußball stehen. Wie lange Schlagers Kraft nach seinem Kreuzbandriss im Falle eines Einsatzes halten würde, ist freilich offen: „Jedes Training und jedes Spiel, das ich mehr mache, ist ein Bonus“, notierte der Wolfsburg-Legionär gestern dankbar.

G wie Gretchenfrage: Im Aufstellungspoker ist Foda vor allem in der Mittelfeldzentrale gefordert. Wie wird der (Fix-)Platz des Corona-erkrankten Florian Grillitsch vergeben? Auf welcher Position taucht Reals etatmäßiger Innenverteidiger David Alaba auf? Ein diffiziles Spiel mit den Kräften, das mit diesem Kader und nach nur einem Training in Vollbesetzung mit vertrauten Abläufen aber lösbar scheint.