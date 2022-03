Trockenperiode, Zeitumstellung und NEOS-Ziele: Das war „Tirol Live“

Schon seit Wochen will und will es nicht regnen. Für die kommenden Tage sind zwar hie und da ein paar Schauer prognostiziert, doch „ob das reicht, diese Trockenheit nachhaltig zu brechen, ist schon jetzt in Zweifel zu ziehen“, sagte ZAMG-Chefmeteorologe Manfred Bauer bei „Tirol Live“ Die derzeit herrschende Dürrephase ist laut dem Experten „durchaus ungewöhnlich.“ Diese kämen in der Form „gelegentlich im Winter oder Herbst vor“, nicht jedoch zum Frühlingsbeginn.