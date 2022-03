51-Jähriger soll in Innsbruck mit Softgun auf Passanten geschossen haben

Innsbruck – Drei Polizeistreifen – darunter auch Kräfte der "Schnellen Interventionsgruppe" SIG – rückten am Dienstagnachmittag in die Speckbacherstraße in Innsbruck aus, nachdem ein 24-jähriger Anrufer gemeldet hatte, dass ein Mann aus einem Fenster seiner Wohnung im ersten Stock auf Passanten mit einer Luftdruckwaffe schießen würde. Der Anrufer gab außerdem an, dass er von zwei Projektilen getroffen worden sei.