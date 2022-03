Tischtennis-Herren der TI freuen sich auf ein „Sahnehäubchen“

Innsbruck – 19 Jahre ist es her, dass die Tischtennis-Herren der Turnerschaft Innsbruck, 1971 letztmals Staatsmeister, über einen Titel jubeln durften – in der Staatsliga 2002 und 2003. Mit Christoph Maier und Krisztian Gardos stehen heute noch zwei von einst an der Platte und sie durften sich nun mit Jüngeren wie Stefan Leitgeb wieder über einen Titel freuen: Sie gewannen das untere Play-off der 1. Bundesliga.