14 Lechtaler Gemeinden auf einer Linie

Elmen – Mit den Gemeinderatswahlen zogen nicht nur 18 neue Bürgermeister in die Außerferner Amtsstuben ein. Auch in den einzelnen Verbänden kommt es zu zahlreichen Neubesetzungen.

Auch das Thema Klimaschutz wird die 14 Gemeinden des Planungsverbandes intensiv beschäftigen. Sie sind Mitglied in der Klima- und Energiemodellregion Naturparkregion Lechtal-Reutte, die noch in der Konzeptphase ist. Klotz: „Da gibt es viele Themen, in die sich die Gemeinden einbringen können.“ Neben Klotz und Sojer komplettieren die Amtskollegen Günther Walch (Steeg), Norbert Lorenz (Kaisers) und Hanspeter Außerhofer (Stanzach) den Vorstand. Bei der Sitzung wurden auch die Vertreter in diverse Verbände entsendet – einstimmig. (fasi)