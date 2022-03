Mehrere Hinweise zu Motorrad-Raser in Zams

Wie berichtet, war der Unbekannte mit einer orangen Supermoto ohne Kennzeichen am Dienstag in Zams unterwegs. Als eine Polizeistreife die Verfolgung aufnahm, bog der Biker in einen Schotterweg ein und gefährdete mit weit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fußgänger. Schließlich gelang dem Zweiradlenker auf der Tiroler Straße die Flucht in Richtung Landeck.