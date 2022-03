Thorsteinn Einarsson: Weil es schon funktioniert hat

Thorsteinn Einarsson wurde 1996 in Island geboren. Heute lebt er in Gmunden. Er macht seit 2016 erfolgreich Musik.

Innsbruck – „Es braucht schon auch viel Blödsinn, damit am Ende eine wirklich gute Sache herauskommt“, gesteht Thorsteinn Einarsson heute. Und meint damit auch die rund 50 Songs, die für sein neues Album entstanden sind. Die „zehn Richtigen“ (O-Ton Einarsson) davon haben es schlussendlich auf die Platte geschafft. Darunter „Shackles“, eine schon jetzt erfolgreiche Auskoppelung. Morgen wird die LP „Einarsson.“ erscheinen. Mit einem Punkt im Titel. Der 26-Jährige mit isländischen Wurzeln schließt damit seine erste Albumtrilogie ab.

Ihm dicht auf den Fersen ist nun „Shackles“, das Einarsson für sich als musikalischen Befreiungsschlag definiert. Bewusst hat er in dieser Platte mit einem komplett neuen Produzententeam gearbeitet, genoss neue Inputs und die Arbeit im Team, so heißt es.

Einfach war das natürlich nicht. „Einarsson.“ entstand in der Pandemie und auch während anhaltender Lockdowns, berichtet der Musiker im Gespräch. Enger Austausch im Studio war damals so gut wie unmöglich, erinnert sich Einarsson. Sämtliche Songs, die es schlussendlich auf die Platte schafften, wurden folglich in Videokonferenzen geschaffen. „Wir haben uns gegenseitig Passagen vorgespielt, Entwürfe geschickt“, erklärt der Musiker den Entstehungsprozess.