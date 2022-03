Aus Liebe: Vietnamese wollte mit Schlauchboot nach Indien paddeln

Bangkok – Ein Vietnamese wollte mit einem Schlauchboot von Thailand zu seiner Frau nach Indien paddeln – nach knapp drei Wochen ist die rund 2000 Kilometer lange Reise nun gescheitert: Der Mann wurde mit wenig verbliebenen Vorräten an Bord und immer noch in thailändischen Gewässern gerettet, wie die Zeitung Bangkok Post am Mittwochabend unter Berufung auf einen Sprecher der thailändischen Marine berichtete.

Den Helfern gegenüber sagte der Vietnamese, er sei am 2. März von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Bangkok geflogen. Von dort habe er nach Indien weiterfliegen wollen, aber kein Visum bekommen. Nach eigenen Angaben nahm der schwer Verliebte daraufhin kurz entschlossen einen Bus nach Phuket im Süden Thailands und kaufte dort das Schlauchboot. Am 5. März stach er demnach in See. Nach seiner Rettung wurde er von Mitarbeitern des Nationalparks Mu Ko Similan betreut. Wann er seine Frau wiedersehen kann, war noch unklar. (APA/dpa)