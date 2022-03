Deutscher wurde in Bar in Ischgl bestohlen: Täterinnen ausgeforscht

Ischgl – Während eines Lokalbesuchs Mitte März in Ischgl wurde ein 37-jähriger Deutscher von zwei vorerst unbekannten Frau bestohlen: Sie hatten ihm eine hochpreisige Armbanduhr und seine Kreditkarte entwendet.

Jetzt konnte die Polizei in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Niederösterreich zwei Verdächtige ausforschen: In Tirol war das eine 30-jährige Österreicherin, bei der im Zuge einer Hausdurchsuchung eine geringe Menge Suchtmittel jedoch kein Diebesgut gefunden wurde. Bei der Einvernahme rückte die Frau dann mit Details zu ihrer Begleiterin heraus. Dabei soll es sich um eine 37-jährige in Niederösterreich wohnhafte Österreicherin gehandelt haben.