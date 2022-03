Tiroler Skirennläufer stürzte bei FIS-Rennen und rutschte in Zuschauer

Bregenz – Ein 18-jähriger Skirennläufer aus Tirol ist am Mittwoch bei einem FIS-Skirennen im Montafon gestürzt und in zwei Zuschauer gerutscht. Beide wurden verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Der Rennfahrer blieb unverletzt, so die Vorarlberger Polizei.