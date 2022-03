London sanktioniert nun auch Lawrows Stieftochter und russische Banken

Kiew, London – Einen Monat nach der russischen Invasion in die Ukraine hat Großbritannien weitere Sanktionen gegen einflussreiche Russen und russische Banken in die Wege geleitet. Dazu gehört auch Berichten zufolge die in London lebende Stieftochter des russischen Außenministers Sergej Lawrow, Polina Kowaljowa, wie die britische Außenministerin Liz Truss am Donnerstag mitteilte.