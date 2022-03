Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw in Münster verletzt

Münster – Bei der Kollision mit einem Lastwagen ist am Donnerstagvormittag in Münster eine Radfahrerin verletzt worden. Die 65-Jährige war gegen 9.15 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Unterinntalstraße in Richtung Süden unterwegs. Ein 52-Jähriger kam mit seinem Lkw zeitgleich aus der Entgasse und blieb beim Stoppschild stehen, um anschließend in die Unterinntalstraße einzubiegen.