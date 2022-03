Tourengeher starb bei Absturz in Vomp, Skifahrer in Osttirol tödlich verunglückt

Vomp, Thurn – Zwei Todesopfer waren am Donnerstag bei Unfällen auf Tirols Bergen zu beklagen.

Ein 42-jähriger Skitourengeher ist am Vormittag im Gemeindegebiet von Vomp tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit einem 30-Jährigen in Richtung Lamsenspitze aufgestiegen. Kurz vor Erreichen der Lamsenscharte schnallten sie ihre Tourenski ab und stiegen zu Fuß in Richtung Grat auf.