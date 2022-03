Kollision auf Piste in Zell am Ziller: Polizei sucht nach zwei Skifahrer

Zell am Ziller – Nach einer Kollision auf einer Piste im Skigebiet Zillertal Arena sucht die Polizei nun nach den beiden beteiligten Wintersportlern. Gegen 12 Uhr stießen auf der roten Piste Nr. 20 eine 25-jährige Skifahrerin und ein unbekannter Skifahrer zusammen. Der diensthabende Pistenretter traf laut Polizei an der Unfallstelle die leicht am Oberarm verletzte Niederländerin an. Er begleitete die Frau bis zur nächsten nach Gerlos abfahrenden Bahn.