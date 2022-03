Hilfe, wenn die Angst zu groß wird: Psychosozialer Krisendienst 3400-mal kontaktiert

Kufstein – Die Krisen nehmen kein Ende. Zuerst eine Corona-Pandemie in Dauerschleife und dann noch der Ukraine-Krieg mit seinen erschütternden Bildern von Leid und Tod sowie persönliche und berufliche Probleme. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen an diesem Druck zerbrechen. Daher haben sich bereits im Oktober 2020 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie das Land Tirol und die Sozialversicherungen entschieden, Suchthilfe Tirol (SHT) und Psychosozialen Pflegedienst (PSP) mit dem Psychosozialen Krisendienst (PKT) zu beauftragen.

Und der Bedarf ist eindeutig vorhanden, wie Soziallandesrätin Gabriele Fischer, Wolfgang Sparber, Suchthilfe Tirol, Leo Alber, Psychosozialer Pflegedienst Tirol, und Petra Praxmarer, Psychotherapeutin, aus der Praxis der vergangenen Monate im Rahmen einer Pressekonferenz erzählen. Rund 3400 Kontakte habe es seit Einführung bis Ende 2021 gegeben. Zwei Drittel davon waren Frauen. Dabei habe sich gezeigt, „dass die Bevölkerung im Tiroler Unterland im Vergleich zur Bevölkerung im Ballungsraum Innsbruck eher zurückhaltend ist“, berichten Wolfgang Sparber und Leo Alber. So gebe es in Innsbruck 73 Kontakte pro 10.000 Einwohner, während in den Bezirken Schwaz und Kitzbühel nur 25 Kontakte pro 10.000 Einwohner zum Telefon greifen. Im Bezirk Kufstein sind es überhaupt nur 19 Kontakte. Ein Umstand, den man mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit ändern möchte. „Für mich ist wichtig, dass wir niemanden in einer Krisensituation alleine lassen“, sagt Landesrätin Fischer.