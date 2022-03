Begrenzte Plätze in Saal und Politik: Kein zweiter Vize in Kramsach

Kramsach – Ein „besseres und stärkeres Miteinander“ versprach Kramsachs neuer Bürgermeiser Andreas Gang (BürgerListe Kramsach) in einem Wahlvideo. Mitreden dürfen sollen alle Fraktionen in den Ausschüssen, in höheren Gremien aber endet diese Offenheit. Sowohl der Wunsch nach einem zweiten Vizebürgermeister als auch nach einem erweiterten Gemeindevorstand wurden bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Mittwochabend mit der Mehrheit der regierenden Koalition BürgerListe Kramsach und Gemeinsam für Kramsach sowie der Stimme von Menschen Freiheit Grundrechte verwehrt.