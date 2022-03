Bayern-Ärger verlängert: Lkw-Bremse wird weiter nicht gelockert

Kufstein – Schönzufärben gibt es in der Transit-Causa in Tirol schon lange nichts mehr. Und so stellt die für Verkehr zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) eine rasche Senkung der Lkw-Zahlen durch Tirol auch gar nicht mehr in Aussicht: „Nach derzeitiger Lage müssen wir leider davon ausgehen, dass diese Zahlen auch heuer wieder erreicht werden.“ Felipe meint damit jene 2,45 Millionen Lkw, die 2021 über den Brennerpass gerauscht sind. Nur unwesentlich weniger als im Rekordjahr 2019 (2,47 Mio.). Allein in den ersten Monaten 2022 gab es ordentliche Zuwächse zu vermelden.

In Kombination mit einem Individual-Reiseverkehr, der sich in den vergangenen Monaten ebenso wieder zu alter Stärke aufgeschwungen hat, gab es also für die schwarz-grüne Landesregierung erneut nur einen Weg: die Lkw-Blockabfertigungen bei Kufstein nahezu unverändert aufrechtzuerhalten. Für das erste Halbjahr 2022 waren bereits auf Landes-Antrag aus Wien 21 Dosiertage genehmigt worden. Gestern verkündeten LH Günther Platter (VP) und Felipe Teil 2. Von Juli bis Dezember wird an 17 Tagen dosiert. In Summe also an 38 Tagen. 2021 waren es 41, 2020 pandemiebedingt nur 24, 2019 35 und das Jahr davor 27 Tage.