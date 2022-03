Projekt gegen Airbnb abgeändert: Mit halben Kräften gegen die illegale Vermietung

Mit einer Software will das Unternehmen herausfinden, wo die angebotenen Wohnungen in Innsbruck liegen. Man versprach der Politik 90 Prozent Trefferquote. © Imago

Von Marco Witting

Innsbruck – Beginnen wir am Ende. Unterm Strich steht im Innsbrucker Kampf gegen illegale Vermietungen auf Buchungsplattformen wie Airbnb und Co.: Die Stadt kauft künftig 25 Datensätze pro Monat von einem Start-up-Unternehmen. Diese Firma verspricht der Stadt, anhand eines Algorithmus und der Fotos der angebotenen Wohnung auf den Plattformen herausfinden zu können, wo sich diese befindet. Damit kann die Stadt dann untersuchen, ob die Vermietung in diesem Fall legal oder illegal ist, und notfalls weitere Schritte einleiten. Dafür gibt es im Magistrat zwei Dienstposten.

Der Vertrag mit den Software-Unternehmern läuft auf ein Jahr. Alle vier Monate soll stadtintern evaluiert werden, ob das System funktioniert. Kostet 40.000 Euro, die Stadt bekommt einen Teil vom Tiroler Städtebund. Klar ist das Ziel der Aktion. Zwischen 300 und 3000 Innsbrucker Wohnungen werden auf den diversen Plattformen angeboten. Viele davon nicht legal. Die Unterbringung von Urlaubern in derartigen Wohnungen entzieht dem Innsbrucker Markt damit etliche Unterkünfte. Wie viele? Das weiß man nicht so genau.

Zurück zum Start. Nach etlichen Sitzungen in der entsprechenden Arbeitsgruppe waren das Konzept und der Vertrag mit dem Software-Unternehmen eigentlich anders gewesen. Auf zwei Jahre für 80.000 Euro. Die Stadt hätte vier statt nur zwei Dienstposten für die mühsame Nachverfolgung der illegalen Vermietungen eingeplant gehabt. So stand es auch im ursprünglichen Antrag. Der, wie berichtet, schon im Stadtsenat mit einem Antrag von Für Innsbruck abgeändert werden sollte. Die FI-Abänderung bekam dann auch eine Mehrheit – gegen die Stimmen der Grünen, NEOS, SPÖ und ALI. Wobei sich die Gegenstimmen auf die Halbierung der Laufzeit und des Personals bezogen, nicht auf das System an sich.

FI mit StR Christine Oppitz-Plörer setzte sich damit erneut gegen Bürgermeister Georg Willi (Grüne) durch und zog vor allem FPÖ und ÖVP auf seine Seite. Wie zu erwarten wurde dies heftig im Gemeinderat diskutiert. Oppitz-Plörer verteidigte die Reduktion vor allem damit, dass man nicht wisse, was man bekomme, und hier Neuland betrete. Etwas widersprüchlich war dies, weil Oppitz-Plörer es gleichzeitig auch schade fand, dass sich Innsbruck nicht an dem Unternehmen beteiligen konnte. So sei eine Evaluierung alle vier Monate wichtig. Nicht die „Katze im Sack“ kaufen wollte FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger. Widersprüchliches auch hier. Lassenberger geht davon aus, dass es sehr schwierig und zeitaufwändig werde, den Datensätzen nachzugehen.

Unverständnis über die Abänderung gab es bei SPÖ und Grünen. Willi reagierte sichtlich emotional. Die 80.000 Euro für dieses Projekt seien nichts gegen die 122.000 Euro, die Oppitz-Plörer einst bei der Eröffnungsfeier der Patscherkofelbahn ausgegeben habe.