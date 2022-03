Zwei Jugendliche bei Mofa-Unfall in Angath verletzt

Angath – Ein 17-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr mit seinem Mofa auf einem Feldweg in Angath. Auf dem Sozius saß ein 15-jähriger Freund. Vor einer Kreuzung übersah der 17-Jährige einen Schotterhaufen. Das Mofa hob ab und die Burschen kamen auf einer angrenzenden Wiese zu liegen. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden sie in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)