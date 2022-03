Weitere 100 Kinder aus der Ukraine in Tirol aufgenommen

Innsbruck – Nachdem am vergangenen Wochenende bereits die ersten Kinder aus der Ukraine mit Unterstützung der Privatinitiative „holenwirsieraus.at“ sowie „Jugendland“ in Tirol eintrafen, sind am Mittwoch weitere knapp über 100 Kinder und rund 20 Betreuungspersonen sicher angekommen. Deren Überstellung wurde von der ukrainischen Botschaft in Österreich organisiert. In enger Kooperation mit SOS-Kinderdorf werden die Kinder auf Tirol verteilt untergebracht, versorgt – auch gesundheitlich – und betreut. „Unser Dank gilt den zahlreichen helfenden Händen der beteiligten Organisationen, die bei diesen so wichtigen Hilfsaktionen auf zahlreichen Ebenen unterstützen“, betonen LH Günther Platter (ÖVP) und Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) in einer Aussendung.