Ukraine-Krieg und die Folgen, Schutzbauten und Song Contest: Das war „Tirol Live“

Eine sehr erfreuliche Bilanz für den Winter zieht Gebhard Walter, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung in Tirol, im Gespräch mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner bei „Tirol Live”. So habe man heuer bei den Schutzbauten, immerhin an die 45.000 in Tirol, „keine wesentlichen Schäden festgestellt.“ Verantwortlich dafür sei, dass es keine extremen Schneehöhen gegeben habe. Die große Anzahl der Schutzbauten ginge auf die Tradition dafür in Tirol zurück. Dies sei auch durch den Tourismus und der Mobilität in den Bergen zu erklären.