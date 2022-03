Ukraine, Klima und ESC 2022: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler beurteilt anschließend den Krieg in der Ukraine und die Folgen für Europa. Eine der Fragen wird sich auch um die Abhängigkeit vieler europäischer Staaten von russischen Öl- und Gasimporten drehen.

Pia Maria geht gemeinsam mit DJ Lumix für Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) 2022 an den Start. In „Tirol Live“ spricht die 18-jährige Absamerin über ihre Vorbereitungen auf den Bewerb, ihre musikalischen Vorbilder und natürlich über ihre Erwartungen, was die Platzierung anbelangt. „Tirol Live“ beginnt um 18 Uhr und wird auf tt.com, der Online-Plattform der Tiroler Tageszeitung, übertragen.