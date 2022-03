Die Profiteure des roten Hochs

Jeddah – Zwei lange Jahre hat Ferrari daheim in Maranello alles auf den Kopf gestellt, um für die heurige technische Revolution bereit zu sein. Dass die Roten nun konkurrenzfähig sind, haben sie bereits eindrucksvoll mit einem Doppelsieg in der Vorwoche in Bahrain bestätigt. Und im Schatten der Scuderia profitierten auch die Kundenteams Haas und Alfa Romeo mit einer großen Punkteausbeute. Sollten sich die ersten Eindrücke nun auch am Wochenende in Saudi-Arabien bestätigen, darf man kräftig aufatmen. Das betrifft vor allem den Motor.