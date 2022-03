Skifahrer nach Kollision mit Snowboarder am Hintertuxer Gletscher verletzt

Tux – Nach einer Kollision auf einer Piste am Hintertuxer Gletscher am Freitag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11 Uhr fuhr ein 60-jähriger Skifahrer auf der roten Piste 11a talwärts. An der Kreuzung mit der Piste 9 kam von hinten ein Snowboarder heran. Die beiden kollidierten.