Karröster Weiler Königskapelle wird jetzt abgesichert

Karrösten – Im Weiler „Königskapelle“ der Gemeinde Karrösten stehen umfangreiche Forstschutzmaßnahmen an. Unterhalb der Pitztalbrücke befindet sich ein Schutzwaldkomplex, der die Siedlung in mehrfacher Hinsicht schützt. Neben Sicht- und Lärmschutz sind die Bäume auch wichtig, um Naturgefahren wie Hang- und Schneerutschungen sowie Steinschlag abzuhalten. Nun hat jedoch ein Sturm Bäume derart schwer beschädigt, dass diese entfernt und neu aufgeforstet werden müssen. Betroffen sind rund 110 Bäume auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern.

„Bei den letzten Sturmereignissen wurden in dem Waldgebiet einzelne Bäume entwurzelt und mehrere Bäume in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigt. Auch Bäume mit Stammbrüchen und einige bereits abgestorbene Bäume befinden sich mittlerweile vor Ort. Aufgrund dieser Situation ist zum Schutz des Siedlungsraumes in den nächsten Wochen eine Schutzwaldbewirtschaftungsmaßnahme erforderlich“, informiert Andreas Pohl von der Bezirksforstinspektion Imst.