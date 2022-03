Fremdsprachenwettbewerb: In Englisch ist Ali ein echter Profi

Lienz – Seit dem Fremdsprachenwettbewerb für berufsbildende mittlere Schulen ist Ali Lilo der Star im „Klösterle“. Das ist die katholische Fachschule der Dominikanerinnen in Lienz, und dort besucht Ali die erste Klasse. Der Jugendliche holte beim Fremdsprachenbewerb Platz drei in Englisch. Dabei lief die Prüfung, bei der die Teilnehmenden diskutieren und Präsentationen zeigen mussten, via Online-Meeting ab.