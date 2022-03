Audi hält dem Avant auch elektrisch die Stange

Ingolstadt – So unterschiedlich können die Ansichten sein: Von Mercedes heißt es, dass Langheckmodelle keine große Zukunft mehr haben – das T-Modell der C- und E-Klassen dürfte also mittelfristig ausgedient haben. Ganz anderer Ansicht ist offensichtlich Audi. Trotz des anhaltenden Trends zu SUV- und Crossover-Modellen scheint sich die Vier-Ringe-Marke sicher zu sein, dass der Avant auch in Zukunft seine Berechtigung haben wird.