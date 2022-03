In Kunst verliebte Wohnbauer: Kunst-am-Bau-Projekte der NHT

„Innsbruck – Drei Prozent der Baukosten in Kunst am Bau zu investieren, ist eine Empfehlung, die die Neue Heimat Tirol im Gegensatz zu anderen gemeinnützigen Bauträgern sehr ernst nimmt. Nicht zuletzt als Ausdruck der Wertschätzung den Menschen gegenüber, für die sie baut. Wobei sie selbst nicht nur in Architektur, sondern auch in Kunst verliebt seien, wie NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner anlässlich der Präsentation des Buches gestehen musste, das die 13 seit 2019 von der Neuen Heimat realisierten Kunst-am-Bau-Projekte dokumentiert.