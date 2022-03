Tourismus in Österreich zwischen Rückenwind und Rückschlägen

Wien – Es scheint, der Tourismus bekommt das Minus vor den Zahlen nicht los, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen. Demnach lagen die Buchungen bundesweit in der bisherigen Saison (November bis Februar) mit 33,2 Mio. Nächtigungen (Tirol: 13,3 Mio.) um fast 40 Prozent unter dem Vorkrisenniveau 2019/20. „Dabei hätte der Februar trotz der hohen Corona-Zahlen gar nicht so schlecht ausgesehen“, sagt Oliver Fritz, Wifo-Tourismus-Experte.

In Tirol gab es mit 1,2 Mio. Ankünften und 5,27 Mio. Nächtigungen (13,6 Mio. bundesweit) erste Hoffnungen auf ein Comeback. Allerdings: Der Angriffskrieg in der Ukraine startete am 24. Februar und fällt damit bei den Februar-Zahlen nicht ins Gewicht. In weiterer Folge dürfte er das aber, sagt Fritz. Zum einen mit direkten Auswirkungen: etwa weil Gäste aus den Fernmärkten vom Krieg in Europa abgeschreckt werden, deshalb auch Österreich nicht buchen. Zum anderen wegen indirekter Auswirkungen wie steigender Preise; etwa weil Flüge aus Asien nicht mehr über Russland und die Ukraine fliegen, deshalb länger und teurer werden. All das dürfte sich auf das Reisebudget auswirken, sagt Fritz.