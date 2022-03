Pilotprojekt mit 16 Studierenden: Tierarzt-Ausbildung in Tirol angelaufen

Lorenz Khol, Leiter der Vetmed-Außenstelle Tirol (l.), und LHStv. Josef Geisler freuen sich mit den Studierenden Severin Schuler und Caroline Zonta über den Start der veterinärmedizinischen Ausbildung in Tirol.

Rotholz, Strass i. Z. – Zur Sicherung der veterinärmedizinischen Versorgung gehen Land Tirol und die Veterinärmedizinische Universität Wien gemeinsame Wege: 16 Studierende absolvieren heuer einen Großteil der praktischen Ausbildung in der Nutztiermedizin in Tiroler Tierarztpraxen. Nach dem Pilotprojekt wird im nächsten Frühjahr ein eigener Ausbildungszweig „Der Wiederkäuer im Alpenraum“ für 20 Studierende in Tirol etabliert. Vom 11. bis zum 15. Juli bietet das Land Tirol zudem eine Summer School VetINNSights für studieninteressierte Jugendliche.