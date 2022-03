Audi Q4 e-tron: Auf leisen Sohlen sprintend

Götzens – Ganz so viele Vorschusslorbeeren wie der MQB hat der MEB bisher nicht erhalten. Der modulare Querbaukasten (MQB) war im VW-Konzern ab 2012 der große Renner, beginnend mit der Einführung der damals neuesten Generation des Audi A3. Zahlreiche Kompaktwagen, Limousinen und Sport Utility Vehicles sollten in der Folge auf der sehr flexiblen Basis aufbauen, durchwegs fanden Qualität der Materialien, deren Verarbeitung und der Fahrkomfort lobende Worte.

Neuerdings verwendet auch Audi den MEB, allerdings in abgewandelter Form. Der Q4 e-tron ist von den Abmessungen her ein kompaktes Sport Utility Vehicle, größer als der konventionelle Q3 und kleiner als der konventionelle Q5. Bei der Antriebs-Hardware greift er auf jene Komponenten zurück, die auch dem ID.3, vor allem aber dem ID.4, dem ID.5 und zuletzt auch dem Škoda Enyaq (Coupé) zur Verfügung stehen. In unserem Testwagen war es in beiderlei Hinsicht die Maximalvariante – in Gestalt von zwei Elektromotoren, die zusammen 299 PS leisten und ein maximales Drehmoment von 460 Newtonmetern stemmen. Beide Achsen werden mit der Kraft bedient, und das wirkt recht leichtfüßig. Auch wenn die 77-kWh-Lithium-Ionen-Speichereinheit erheblich mit dazu beitrug, dass wir es mit einem Eigengewicht von 2,2 Tonnen zu tun hatten, ist von dieser Masse bei der Längsbeschleunigung nichts zu spüren.