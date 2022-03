Schwaz darf im ÖHB-Cup nicht auf der Kernölspur ausrutschen

Schwaz – Zu oft sind die Adler in den ersten Wochen unter Neo-Coach Gerald Zeiner mit leeren Händen dagestanden. Nach dem Querlauf in der HLA-Meisterliga (Niederlagen gegen Linz, Fivers, Graz) sollen nach der Länderspielpause neue, erfolgreiche Zeiten anbrechen. Sparkasse Schwaz Handball Tirol gastiert am Samstag (18 Uhr) im Viertelfinale des ÖHB-Cups in der Steiermark bei Bärnbach/Köflach. Die Zeiner-Truppe will sich gegen die „Kern-Buam“ wieder aufrichten und in den Spielrhythmus finden. Doch der Ligakonkurrent baut auf seine Heimfans und ist ein unangenehmer Gegner – ein Ausrutscher auf der Kernölspur darf nicht passieren.